Kahramankazan'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında saat 15.00'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Kahramankazan itfaiyesinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana gelen fabrikada soğutma çalışmaları başlatıldı.