Kahramankazan'da yangın çıkan metruk evde hasar oluştu - Son Dakika
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Kahramankazan'da yangın çıkan metruk evde hasar oluştu

1 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Kahramankazan'da yangın çıkan metruk evde hasar oluştu, System.String[]

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ciğir Mahallesi'nde 2 katlı kerpiç evin 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının bitişikteki ev ve ahırlara sıçramaması için yoğun çapa sarfetti.

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Bir süredir kullanılmayan evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:32 Kaynak: AA
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