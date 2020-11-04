Kahramankazan'da yaralı bulunan köpek yavrusu tedavi edildi - Son Dakika

Kahramankazan ilçesinde yaralı bulunan köpek yavrusu, Belediye ekiplerince tedavi edildi.

Atatürk Mahallesi'nde yol kenarında yürümekte zorlanan köpek yavrusunu gören bir mahalle sakini Belediyeyi arayarak durumu bildirdi.

Gelen ekip yaptığı ilk muayenede köpeğin arka ayağının kırık olduğunu tespit etti.

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen yavru, burada uzman veterinerler tarafından tedavi edildi.

"Garip'" adı verilen bir buçuk aylık köpeğin iyileşene kadar hayvan bakım merkezinde gözetim altında tutulacağı bildirildi.