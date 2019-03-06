Kahramankazan'da "Yeşilay Haftası" Etkinlikleri

Kahramankazan ilçesinde "Yeşilay Haftası" dolasıyla program düzenlendi.

Kahramankazan ilçesinde "Yeşilay Haftası" dolasıyla program düzenlendi.



Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa, Kaymakam Engin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kemal Yıldırım, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.



İçki, sigara, kumar, internet ve uyuşturucu maddelerin zararları ile bunlardan korunma yollarının anlatıldığı programda, öğrenciler hazırladıkları şiir, skeç, müzik dinletisi, slayt gösterisi ve animasyonlarla madde bağımlılığına dikkati çekti.



Öğrenciler tarafından sahnelenen ve internet bağımlısı bir ailenin trajikomik hikayesini anlatan "Aile ve Teknoloji" adlı piyes ilgi gördü.



Okul Özlem Atik, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla mücadelenin tüm dünyanın gündeminde olduğunu belirterek, bağımlılıkla mücadelenin aileden başlamak üzere toplumun tüm kesimlerinin görev ve sorumluluğunda olduğunu söyledi.



Konuşmasında ailelere de seslenen Atik, "Çocuklarımıza sahip çıkıp onların başını okşamazsak o boşluğu zararlı alışkanlıklar dolduracaktır. Biz gençlerimize doğru ile yanlışı, fayda ile zararı, haram ile helali öğretmeliyiz." dedi.



Program, Yeşilay Haftası dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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