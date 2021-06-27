Kahramankazan'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanı sona erdi - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.

Komşu ilçelerden gelen öğrencilerin de katıldığı sınava, ilçe merkezinden katılan Kahramankazanlı öğrenciler yaşadıkları yerde sınava girmenin heyecanını yaşadı.

Sınavların yapıldığı okul çevresinde yoğunluk oluştu. Bazı adaylar sınava son dakikada yetişti. Öğrenciler kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

Sınav ilçede 10 okulda 2 bin 400 adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınavlarda 350 öğretmen görev yaptı.

Sınavların yapıldığı okullarda incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, adaylara başarı diledi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada üniversiteye giriş sınavlarının Kahramankazan'da ilk defa gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu durum ilçede özellikle adaylar ve aileleri arasında sevinçle karşılandı. Öğrencilerimizin yaşadıkları yerde sınava girmeleri onları büyük oranda rahatlatmış oldu." dedi.

Öğrenci velisi Mustafa Öztürk, sınavın ilçede yapılmasından dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Sınava girişte öğrencilere verilen kalem ve silgiler, sınav çıkışında, köy okullarına dağıtılmak üzere bağış olarak toplandı.