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Kahramankazan'daki Millet Bahçesi'nde çalışmalar başladı

1 saat önce

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, etüt çalışmaları başlayan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Kahramankazan'daki Millet Bahçesi'nde çalışmalar başladı, System.String[]

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, etüt çalışmaları başlayan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, 140 dönümlük alan üzerine kurulacak Millet Bahçesi için zemin etütleri yapılmaya başlandı.

Projeyi hayata geçirecek firmanın yetkilileri bu kapsamda Başkan Oğuz'u ziyaret etti. Ziyarette projenin detayları masaya yatırılarak, fikir alışverişinde bulunuldu. Oğuz ve yetkililer daha sonra projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Serhat Oğuz, ilçeye önemli bir değer kazandıracak Millet Bahçesi projesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Gerçekleştirmeyi vadettiğimiz projeleri birer birer hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Millet Bahçesi olacak. Bu hizmetleri halkımızla, devletimizle, iktidarımızla omuz omuza yürek yüreğe gerçekleştireceğiz. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a tüm Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Millet Bahçeleri, Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:32 Kaynak: AA
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