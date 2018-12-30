Kahramankazan Girişimcilerin Gözdesi

Ankara'nın en hızlı gelişen dış ilçesi olan, Türkiye'de ise en hızlı gelişen ilçeler arasında ilk sıralarda yer alan Kahramankazan, girişimcilerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

Ankara'nın en hızlı gelişen dış ilçesi olan, Türkiye'de ise en hızlı gelişen ilçeler arasında ilk sıralarda yer alan Kahramankazan, girişimcilerin gözdesi olmayı sürdürüyor.



Kahramankazan, bu yıl da iş yeri açmak isteyen girişimcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Kahramankazan Belediyesi, bu kapsamda başvuruda bulunan 350 yeni işletmeye ruhsat verdi. Kahramankazan'da ticari faaliyette bulunmak isteyen yeni işletmeler arasında hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerleri bulunuyor.



Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 2004 öncesinde Kazan köyü olarak tabir edilen ilçelerinin son 15 yılda Başkent'in metropol ilçeleri arasına girmeyi başardığını belirterek, "Geliştirdiğimiz projeler ve ürettiğimiz hizmetlerle 'Kazan köyü' olarak anılan ilçemiz marka bir kent oldu. Bu değişim ve gelişim ilçemize girişimcilerin ilgi göstermesini sağlıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımız, tüm girişimcilerimiz başımızın tacıdır. Yatırımcı ve girişimcileri ilçemize çekmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyor, onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz" dedi. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İlber Ortaylı, Gençlik Yıllarından Fotoğraf Paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarını Açıklayacağı Tarihi Duyurdu

Yılbaşı En Çok Çiçek Üreticilerine Yaradı! Fiyatlar 4 Kat Arttı

Adalet Bakanı Gül: FETÖ Liderinin İadesi İçin ABD'li Yetkililer Türkiye'ye Geliyor