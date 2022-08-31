Belediye Başkanı Oğuz, burada yaptığı konuşmada, "Ay yıldızlı bayrağımız burada şanla, şerefle dalgalanıyorsa yıllar önce bu topraklara kanını akıtan yiğitlerin sayesindedir. Selam olsun şehitlerimize, selam olsun gazilerimize." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kahramankazan, Mustafa Taş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 100. yılı Kahramankazan'da kutlandı - Son Dakika

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