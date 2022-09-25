Kazan kavurması coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
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Kazan kavurması coğrafi işaretle tescillendi

25.09.2022 11:02
Kazan kavurması coğrafi işaretle tescillendi

Kahramankazan ilçesinin mutfak kültüründe önemli yere sahip Kazan kavurması, Kahramankazan Belediyesinin yaptığı başvuru üzerine Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Kahramankazan ilçesinin mutfak kültüründe önemli yere sahip Kazan kavurması, Kahramankazan Belediyesinin yaptığı başvuru üzerine Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kazan kavurmasında kullanılan etin ilçenin coğrafi sınırında beslenen hayvanlardan elde edildiği bildirdi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kahramankazan'ımıza özgü geleneksel lezzetlerimizden Kazan kavurması, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesini aldı. İlçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Dana eti, kuru soğan, katı yağ ve tuz kullanılarak üretilen kavurmada, herhangi bir katkı maddesi kullanılmıyor. Kazan kavurmasında kullanılan et, 1,5-2 yaş aralığındaki dananın kol kısmından elde ediliyor.

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Kaynak: AA

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazan kavurması coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

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