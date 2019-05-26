Son Dakika Haberleri: Kahramankazan İstişare Meclisi toplandı

Kahramankazan İstişare Meclisi toplandı

5 saat önce

Kahramankazan İstişare Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kahramankazan İstişare Meclisi toplandı, System.String[]
Kahramankazan İstişare Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilçedeki kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eski belediye meclis üyeleri ve adayları ile esnaf ve çiftçi temsilcileri katıldı.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, istişarenin önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Bu mecliste aldığımız kararlarla Kahramankazan'ımızı genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuklarımızla, sivil toplum örgütlerimizle hep birlikte yöneteceğiz. Omuz omuza yürek yüreğe ilçemizi daha yaşanabilir, daha modern ve Türkiye'ye örnek bir ilçe haline getireceğiz. Herkes burada görüşlerini, fikirlerini ve düşüncelerini rahatlıkla ifade etmiş oldu, bundan sonra da edecek. Burada halkımız ilçesinde neyi görmek istediğini, neyi görmek istemediğini ifade edecek. 'Ben yaptım, oldu' değil, 'Biz yaptık, oldu' anlayışıyla hep birlikte yöneteceğiz. Kahramankazan'da yaşayan herkes ilçenin bir parçası olduğunu hissedecek. Başta İstişare Meclisi olmak üzere katılımcı yönetim alanında yapacağımız çalışmalarla Türkiye'ye örnek olacağız."
Toplantıda katılımcılar, ilçenin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüş bildirdi. Belediye Başkanı Oğuz, iletilen sorunları not alarak ilgili birim müdürü ve belediye başkan yardımcılarıyla değerlendirdi.
Oğuz'un soruları yanıtladığı toplantıda, Kahramankazan İstişare Meclisi'nin iki ayda bir düzenli aralıklarla toplanması kararlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:13 Kaynak: AA
Sivil Toplum Kuruluşu, Kahramankazan, Güncel
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