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Kahramankazan İstişare Meclisinde ikinci buluşma

7 dakika önce

Kahramankazan Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstişare Meclisi ikinci kez toplandı.

Kahramankazan İstişare Meclisinde ikinci buluşma, System.String[]

Kahramankazan Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstişare Meclisi ikinci kez toplandı. Toplumun değişik kesimlerinden temsilcilerin katıldığı toplantıda ilçeye ilişkin birçok konu konuşuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un, seçim öncesi taahhüt ettiği projeler arasında yer alan ve ilki geçen mayıs ayında gerçekleştirilen Kahramankazan İstişare Meclisi ikinci toplantısını yaptı.

Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilçedeki kurum yöneticileri, okul müdürleri, muhtarlarında aralarında bulunduğu vatandaşlar katıldı.

Toplantı kapsamında ilçenin temel sorunları ve bunların çözüm önerilerinden, ilçede hayata geçirilebilecek uygulama ve projelere kadar birçok konu konuşuldu. Katılımcılar arasında fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyelinden, sanayi ve okul işbirliklerine, kütüphane kurulmasından sokak hayvanlarına, öğrencilere burs imkanlarından istihdama, mahalle kültür evlerinden TUSAŞ ile yapılan meslek kurslarına, kentsel dönüşümden aile içi iletişime, madde bağımlılığıyla mücadelen engelli bireylerin kenti daha rahat kullanmalarına kadar çok sayıda konu masaya yatırıldı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı boyunca Başkan Oğuz, aldığı notlar ve gelen sorular doğrultusunda, kendisine eşlik eden birim müdürü ve başkan yardımcıları ile birlikte katılımcılara açıklamalarda bulundu.

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:36 Kaynak: AA
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