"Kahramankazan kavunu" coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

"Kahramankazan kavunu" coğrafi işaretle tescillendi

Ankara'nın meşhur Kahramankazan kavununa coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Ankara'nın meşhur Kahramankazan kavununa coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tescil belgesini, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'dan aldı.

Oğuz, burada yaptığı açıklamada, ilçenin ilk coğrafi işaretli ürününe kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yoğun bir çalışmanın ardından Kahramankazan kavununun tescillendiğini belirten Oğuz, "İnşallah bundan sonra sırada meşhur kavurmamız ve meşhur karadutumuz var. Kavurmamız ve karadutumuza da coğrafi işaret tescili almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Asan ise coğrafi işaretlerin artık ülkeler ve şehirler için markalaşma ve tanıtım aracı olarak kullanıldığını vurgulayarak, "Coğrafi işaret, bölge halkının bu ürünlerden daha fazla gelir elde etmesi amacıyla da kullanılmakta. Kırsal kalkınmayı destekleyen, şehirlere göçü önleyen bir etkisi de bulunmaktadır." diye konuştu.

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 13:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kahramankazan kavunu' coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:03 Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu 12:55 İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı 12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:41 Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Karısını, çocuklarının gözü önünde kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
13:03
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
12:55
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
12:41
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Karısını, çocuklarının gözü önünde kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 13:26:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kahramankazan kavunu" coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]