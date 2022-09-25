KAHRAMANKAZAN KAVURMASI, COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENDİ

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde mutfak kültüründe önemli yere sahip olan 'Kazan kavurması', Kahramankazan Belediyesi'nin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Kahramankazan'da, ilçenin coğrafi sınırlarında beslenen hayvanlardan elde edilen 'Kazan kavurması', belediyenin geçen yıl yaptığı başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Tescil belgesinde ürünün tanımı ve ayırt edici özelliklerine yer verildi. Buna göre Kazan kavurması; dana eti, kuru soğan, katı yağ ve tuz kullanılarak üretiliyor ve herhangi bir katkı maddesi kullanılmıyor. 1,5-2 yaş aralığındaki dananın kol kısmından elde edilen kavurma 150 gramdan oluşuyor ve ete herhangi bir şoklama veya terbiye işlemi uygulanmıyor. Üretiminde kullanılan katı yağ ise; tereyağı, margarin veya kemik suyunun kaynatılmasıyla elde edilen yağdan oluşuyor. (DHA)