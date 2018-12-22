Kahramankazan Küçük Bir Türkiye Tablosunu Andırıyor
5 saat önce
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 81 ilden göç alan vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığı, 53 bine yaklaşan nüfusuyla küçük bir Türkiye tablosunu andıran Kahramankazan'da 15 yıldır yaptığı ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.
Kahramankazan
Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, 81 ilden göç alan vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığı, 53 bine yaklaşan nüfusuyla küçük bir Türkiye
tablosunu andıran Kahramankazan'da 15 yıldır yaptığı ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Misafir olduğu evlerde aileden biri gibi karşılanan Başkan Ertürk'e eşi Meral Ertürk de eşlik ediyor.
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004'ten bu yana gerçekleştirdiği ev ziyaretlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ertürk, 81 ilden göç eden vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Kahramankazan'da ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Ertürk, bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olup olmadığını vatandaşlara sorarak, öneri ve istekleri dinleyerek notlar alıyor.Ziyaret ettiği evlerde aileden biri gibi karşılanan Başkan Ertürk'e eşi Meral Ertürk de eşlik ediyor. Ertürk ve eşi Meral Ertürk, demlenen sıcacık çaylar eşliğinde vatandaşlarla sohbet ediyor. Çat
kapı ziyaretler
Başkan Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılında yaklaşık 11 bin nüfusa sahip olan ilçelerinin, geride kalan 15 yılda yapılan yatırımlar ve ilçedeki iş imkanları nedeniyle yoğun şekilde göç aldığını söyledi. 81 ilden göç alan Kahramankazan'da vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığını ifade eden Ertürk, "Kahramankazan bu bakımdan adeta küçük bir Türkiye tablosu gibi. Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar değişik illerden gelen birçok vatandaşımız ikamet ediyor. Hemşehrilerimizle 53 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. 15 yıldır vatandaşlarımızla sürekli iç içeyiz. Çat kapı onlar bize ziyarete geliyor, biz onlara gidiyoruz. Birbirimize tüm acı ve tatlı günlerimizde destek oluyoruz. Gönül belediyeciliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın gösterdiği istikamet ve verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalarımızı tüm vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için sürdürüyoruz" diye konuştu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:21 Kaynak: İHA
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