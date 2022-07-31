Kahramankazan'da 45 hafız öğrenci icazet belgelerini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramankazan'da 45 hafız öğrenci icazet belgelerini aldı

31.07.2022 19:48
Kahramankazan'da 45 hafız öğrenci icazet belgelerini aldı

Kahramankazan Müftülüğüne bağlı İçören Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 45 öğrenci törenle icazet belgelerini aldı.

Kahramankazan Müftülüğüne bağlı İçören Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 45 öğrenci törenle icazet belgelerini aldı.

Kur'an Kursu'nun bahçesinde düzenlenen icazet törenine Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanı Abdurrahman Akkuş, İl Müftü Yardımcısı Necmettin Saydan ve vatandaşlar katıldı.

İcazet töreni, salaların okunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Hacı Bayram Veli, Melike Hatun Cami ve Millet Cami gibi büyük camilerde görev yapan müezzin ve imam-hatipler Kur'anı Kerim tilavet etti.

Konuşmaların ardından genç hafızlar tekbirler eşliğinde hocalarıyla birlikte tören alanın geldi. Reisüll Kurra Vekili Kurra Hafız Şakir Özçubuk'un elini öpen hafızlar, sırayla Kur'anı Kerim'den ayetler okudu, tekbirler getirdi. Törende daha sonra hafızlığını tamamlayan 45 öğrenciye icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz "Bir dönem Kur'anı Kerim'in sesini kısmak için harekete geçmiş azgın bir azınlığın tahakkümünü yaşadı bu ülke. Ama binlerce kere hamd olsun ki, Kur'anı Kerim'in, Kur'an bülbüllerinin sesini hiç bir zaman kısmadılar. Son dönemlerde üzülerek bir şey görüyoruz. Kur'an ile namaz ile İslam ile alakası olmayan insanlar, bunları tartışıyor. Müsaade edin de Kur'anı Kerim'i bilenler, ilmine vakıf olanlar konuşsun. Müsaade edin de İslam'ı bir hayat nizami olarak gören insanlar İslam'la ilgili konuşsun. Din ile diyanet ile ilgisi alakası olmayan adamlar bu Türkiye'de maalesef bir hastalık, oturdukları yerden futbol maçı analiz yapar gibi Kur'anı Kerim'i tartışmaya kalkıyor." dedi.

YORUMLAR
500
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı finali Kahramankazan'da yapıldı Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı finali Kahramankazan'da yapıldı
Kaynak: AA

Abdullah Selim, Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 45 hafız öğrenci icazet belgelerini aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul Kadıköy'de bir daire için istenen 130 bin TL kira görenleri şoka uğrattı! "Metrobüse yakın" ibaresi manidar karşılandı...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Tam yiyeceği sırada tostunu kuşa kaptırdı! Genç adam şaşkına döndü
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 19:48:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da 45 hafız öğrenci icazet belgelerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement