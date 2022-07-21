Kahramankazan ovası sarıya boyandı - Son Dakika
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Kahramankazan ovası sarıya boyandı

21.07.2022 14:37
Kahramankazan ovası sarıya boyandı

Kahramankazan ovası sarıya boyandı Ayçiçeği tarlalarında hasat için gün sayılıyor Kahramankazan Belediyesi'nce, yoğun bir tarım potansiyeline sahip olan ilçedeki ayçiçeği üretimini teşvik etmek amacıyla yüzde 75 hibe oranıyla çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumlarının çiçek...

Kahramankazan ovası sarıya boyandı

Ayçiçeği tarlalarında hasat için gün sayılıyor

ANKARA - Kahramankazan Belediyesi'nce, yoğun bir tarım potansiyeline sahip olan ilçedeki ayçiçeği üretimini teşvik etmek amacıyla yüzde 75 hibe oranıyla çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla birlikte tarlalar sarıya boyandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tarlalarda incelemelerde bulunurken, çiftçilerin büyük bir hassasiyetle yetiştirdikleri ayçiçeklerinin hasadı için gün sayılıyor.

Kahramankazan Belediyesi, Türkiye'nin yoğun şekilde ayçiçeği yağı ithal ettiği Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın da etkisiyle son dönemde giderek artan ayçiçeği yağı fiyatlarının düşmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir projeye imza atmıştı. Belediye bu çerçevede, ayçiçeği üretimini teşvik etmek için ilçedeki çiftçilere yüzde 75 hibe oranıyla yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulunmuştu. Ayçiçeği tohumları, çiftçilere düzenlenen törenle dağıtılmıştı. Tohumlarını alan çiftçiler bunları ilçede yaklaşık 8 bin dekarlık alanda toprakla buluşturmuştu.

Tohumlar çiçek açtı

Çiftçilerin büyük bir hassasiyetle yetiştirdikleri ayçiçeği tohumları çiçek açtı. Çiçek açan ayçiçekleri tarlaları sarıya boyarken, seyrine doyum olmayan manzaraları da ortaya çıkardı. 8 bin dekarlık alanda yetiştirilen ayçiçeklerinin önümüzdeki günlerde hasadı yapılacak. Çiftçiler hasat için gün sayarken, vatandaşlar da kartpostallık manzaraların oluştuğu tarlaları ziyaret ederek fotoğraf çekiyor.

"Fiyatların düşmesi için artırarak devam ettireceğiz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ayçiçeği ekilen tarlalarda incelemelerde bulunarak, çiftçilerden bilgi aldı. Çiftçilere yaptıkları destekleme sonucu ekilen tohumların çiçek açmasını ve tarlaların sapsarı bir görünüme kavuşmasını görmekten dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Oğuz, "Tüm çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı, bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Tüm çiftçilerimize bereketli olsun" dedi. Tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da yağlık ayçiçeği üretiminin artırılarak, ilçelerinin bu alanda Türkiye'de önemli merkezlerden biri haline gelmesini hedeflediklerini söyleyen Oğuz, "Bu yıl 8 bin dönümle başladığımız ayçiçeği seferberliğimizi önümüzdeki yıllarda daha da artırmak istiyoruz. Ayrıca son dönemde giderek artan ayçiçeği yağı fiyatlarının üretimin artırılmasıyla düşmesi noktasında farkındalık sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan ovası sarıya boyandı - Son Dakika

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