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Kahramankazan zabıtası denetimlere devam ediyor - Son Dakika

Kahramankazan zabıtası denetimlere devam ediyor

11.02.2022 12:39
Kahramankazan zabıtası denetimlere devam ediyor

Kahramankazan Belediyesi, halk sağlığını yakından ilgilendiren konularda denetimlere devam ediyor.

Kahramankazan Belediyesi, halk sağlığını yakından ilgilendiren konularda denetimlere devam ediyor. Zabıta ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için ilçe genelindeki fırın, market gibi gıda satışı ve üretimi yapılan işletmeleri sürekli olarak denetliyor.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri gıda satışı ve üretimi yapılan işletmeler başta olmak üzere ilçe genelinde denetimler yapıyor. Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, işyerlerinin genel temizliği, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, satılan ürünlerin orijinalliği, reyonlardaki fiyat etiketleri ve kasa fiyatları başta olmak üzere tüm konularda iş yerlerini denetliyor.

Önceliğimiz halk sağlığı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, halkın sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu söyledi. Bu kapsamda zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüğünü ifade eden Oğuz, vatandaşların aldıkları gıdaları gönül rahatlığıyla tüketmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Oğuz, "Zabıtamız 7 gün 24 saat görev başında. Bazı işyerlerinin denetimi özel bir önem taşıyor. Denetimlerdeki amacımız vatandaşın alışverişlerinde suistimal gösteren kişi ve işletmeleri uyarmak ve ikaz etmek. Gerekli durumlarda kanuni yaptırımları uygulamak. Denetimlerde işletme sahiplerinden sorumlulukları konusunda daha dikkatli ve titiz olmalarını rica ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kahramankazan zabıtası denetimlere devam ediyor
Kahramankazan zabıtası denetimlere devam ediyor

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Kahramankazan, alışveriş, Market, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramankazan zabıtası denetimlere devam ediyor - Son Dakika


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