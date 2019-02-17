Son Dakika Haberleri: Kahramankazan Ziraat Odası Başkanlığına Öztürk Seçildi

Kahramankazan Ziraat Odası Başkanlığına Öztürk Seçildi

1 saat önce

Kahramankazan Ziraat Odası başkanlığa Hacı Ahmet Öztürk seçildi.

Kahramankazan Ziraat Odası Başkanlığına Öztürk Seçildi, System.String[]
Kahramankazan Ziraat Odası başkanlığa Hacı Ahmet Öztürk seçildi.

Belediye Kültür Merkezinde yapılan genel kurul toplantısına Şoförler Odası Başkanı Bünyamin Akdere, MHP İlçe Başkanı Mustafa Avcı ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Divan başkanlığını Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin Gülmez'in yaptığı genel kurulda gündeme alınan 9 madde görüşülerek oy birliği ile karar bağlandı.

Genel Kurulda oda başkanlığı için Hacı Ahmet Öztürk ve Ali Yılmazer aday oldu. Daha sonra yapılan seçimlerde, Yılmazer 20, Hacı Ahmet Öztürk 23 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Kahramankazan Ziraat Odası Başkanlığa seçilen Öztürk kendisine verdikleri destekten dolayı üyelere teşekkür ederek, "Bugünden itibaren tek hedefimiz Kahramankazan çiftçisini daha ileriye taşımak olacaktır. Bunu da sahip olduğumuz birlik ve beraberlik içinde hep birlikte yapacağız. Bana vermiş olduğunuz destek için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:31 Kaynak: AA

Ahmet Öztürk, Kahramankazan, Güncel
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