Kahramankazan Ziraat Odası Başkanlığına Öztürk Seçildi
1 saat önce
Kahramankazan Ziraat Odası başkanlığa Hacı Ahmet Öztürk seçildi.
Kahramankazan
Ziraat Odası başkanlığa Hacı Ahmet Öztürk
seçildi.
Belediye Kültür Merkezinde yapılan genel kurul toplantısına Şoförler Odası Başkanı Bünyamin Akdere
, MHP
İlçe Başkanı Mustafa Avcı
ve çok sayıda çiftçi katıldı.
Divan başkanlığını Sincan
Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin Gülmez'in yaptığı genel kurulda gündeme alınan 9 madde görüşülerek oy birliği ile karar bağlandı.
Genel Kurulda oda başkanlığı için Hacı Ahmet Öztürk ve Ali Yılmazer aday oldu. Daha sonra yapılan seçimlerde, Yılmazer 20, Hacı Ahmet Öztürk 23 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.
Kahramankazan Ziraat Odası Başkanlığa seçilen Öztürk kendisine verdikleri destekten dolayı üyelere teşekkür ederek, "Bugünden itibaren tek hedefimiz Kahramankazan çiftçisini daha ileriye taşımak olacaktır. Bunu da sahip olduğumuz birlik ve beraberlik içinde hep birlikte yapacağız. Bana vermiş olduğunuz destek için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:31 Kaynak: AA
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