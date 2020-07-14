Kahramankazanlı gazi, milletin 15 Temmuz'daki fedakarlığını gururla anıyor - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, halkı cuntacılara karşı cansiparane mücadele veren Ankara'nın Kahramankazan ilçesinin gazilerinden Cafer Akın ile eşi, o gece canları pahasına darbecilere direnen milletin fedakarlığını unutmuyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kahramankazan Temsilcisi de olan Cafer Akın, AA muhabirine, hain kalkışmayı duyunca arkadaşlarıyla sözleşip belediye binası önünde buluştuklarını anlattı.

"Neler yapabiliriz?" diye düşünürken Akıncı Üssü'nden kalkan uçakların başkenti bombaladığını öğrendiklerini belirten Akın, "Daha sonra Akıncı Üssü önüne gittik. Israrla uçakların durmasını istedik ama bizi duymadılar bile ve üzerimize ateş açtılar. Ben de ayağıma isabet eden kurşunlarla yaralandım." dedi.

Akın, geçirdiği 4 ameliyatın ardından 1,5 yıllık zorlu tedavi süreciyle iyileştiğini söyledi.

Başta eşi Melek olmak üzere ailesi ve yakınlarının desteğiyle bu süreci atlattıklarını dile getiren Akın, şöyle devam etti:

"Rabb'im devletimizden, sağlık çalışanlarımızdan, ailemden razı olsun. Vatanımız için akıttığımız kanımız helalühoş olsun. Vatanımız her daim payidar olsun. Rabb'im Cumhurbaşkanımıza sağlık sıhhat ve uzun ömürler versin.

Gazilik unvanının ağır bir mesuliyeti de beraberinde getirdiğini gördüm. Taşıdığım bu unvana layık olabilmek için yaşantımda buna dikkat ediyorum. Çocuklarımı da 'Siz gazi çocuğusunuz. Yaşantınızda bunu aklınızdan bir an olsun çıkarmayın, daima devletimizin yanında olun.' diye sürekli uyarıyorum."

"15 Temmuz gecesi birçok duyguyu bir arada yaşadım"

Melek Akın da 15 Temmuz gecesi eşinin, çocuklarını kendisine emanet ederek evden ayrıldığını belirtti.

O gece vatan için dua ettiğini anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Dilimde hep bir dua, 'Allah'ım devletimizi koru, sen bizlere yardım et.' diye. Bir türlü yerimde duramıyordum. Balkona çıkıyordum, evin odalarında dolaşıyor, televizyon izliyor, uyuyan çocuklarıma bakıyordum ama aklım hep eşimdeydi. Akıncı Üssü'nde halka ateş açıldığını duyunca ben de hemen gitmek için hazırlandım. O sıra çocuğum ağlayarak uyandı. Sonra eşimin çocukları bana emanet ettiğini hatırlayıp hayırlı bir haber almak için evde beklemeye karar verdim. Bir kadın, bir anne olarak 15 Temmuz gecesi birçok duyguyu bir arada yaşadım. Korkuyu da çaresizliği de eşimden gelen bir telefonla mutlu olmayı da kalkışmanın başarısız olmasıyla umudu da aynı anda yaşadım."

Akın, "Çok mutluyum, çok gururluyum. İyi ki eşim de çıkmış, vatanı ve milleti için orada olmuş. Bu süreçte devletimizin gücünü, şefkatini, merhametini sonuna kadar her an hissettik. Hep yanımızda oldular." ifadelerini kullandı.