Kahramankazanlı gazilerden Belediye Başkanı Oğuz'a onursal üyelik beratı - Son Dakika

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a onursal üyelik beratı verdi.

Oğuz, derneği ziyaretinde, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Dernek Başkanı ve gazi Cafer Akın, derneğe destek ve katkıları dolayısıyla başkan Oğuz'a, "Derneğimize verdiğiniz destek ve katkılardan dolayı Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğü gereği, 27 Aralık 2021 tarih ve 69 sayılı kararınca size 1001 sicil numaralı onursal üyelik verilmiştir." yazılı onursal üyelik beratını verdi.

Dernek başkanı Akın'a Türk Bayrağı tablosu hediye eden Oğuz, "Bu üyelik için çok teşekkür ederim. Bu beratı Kahramankazan halkı adına alıyorum. Zaten Serhat kardeşiniz de sizin gönülden bir üyenizdir. Dün olduğu gibi bundan sonra da sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cafer Akın ise yeni yönetim olarak yaptıkları hizmetleri anlattı.

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