Kahramankazanlı gençlerden kurslara yoğun ilgi - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi gençlik merkezleri ve mahalle kültür evlerinde sanat, kişisel gelişim, eğitim ve birçok alanda verilen kurslar gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Gençlerin buluşma noktası haline gelen merkezlerde geleceğin sanatçıları yetişiyor.

Kahramankazan Belediyesi gençlik merkezi ve mahalle kültür evlerinde düzenlenen kurslarda satrançtan resme, işaret dilinden gitar ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda eğitim veriliyor. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurslarda geleceğin sanatçıları yetişiyor. Gençler kurslarda hem öğreniyor hem de eğlenceli bir ortamda güzel dostluklar kurma fırsatı yakalıyor. Gençlerin derslerine yardımcı olacak etüt çalışmaları da yapılıyor. Resim, gitar, bağlama, akıl oyunları, hızlı okuma, teknoloji ve okuma yazma kursları en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor. Sanat kurslarının yanı sıra ayrıca Kuran-ı Kerim eğitimleri de veriliyor.

"Birebir ilgileniyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi'ni ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Başkan Oğuz, gençlerin gitar ve bağlama ile çaldığı türkülere eşlik etti. Oğuz, tek tek ilgilendiği gençlere başarılar diledi. Kurslara gençlerin yoğun ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Oğuz, "Belediye olarak ilçemizdeki kültür, sanat ve eğitim alanlarına özel bir önem veriyoruz. Bu alanda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Gençlik merkezimizdeki ve kültür evlerimizdeki kurslara katılan gençlerimizin, yavrularımızın mutluluklarını görmek bizleri işimizi daha iyi yapmak noktasında ayrıca motive ediyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, çocuklarımız burada satranç oynuyor, resim yapıyor, bağlama ve gitar çalıyorlar. Birçok alanda düzenlenen kurslara katılıyorlar. Uzman eğitmenlerimiz kendileriyle birebir ilgileniyor. Gençlerimizin sanat ve kişisel gelişim alanındaki bu heyecanlarını görmek bizim için ayrı bir mutluluk" diye konuştu. - ANKARA