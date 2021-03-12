Kahramankazanlı öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 100 yılı anısına 100 fidan dikti - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Ortaokulunda öğrenciler tarafından 100 fidan dikildi.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım da katıldı.
Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Ayrıca "100. yıla 100 hatim" etkinliği çerçevesinde bugün camilerde dua etkinliği yapılacağı da kaydedildi.
Kaynak: AA
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