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Kahramankazanlı şehit aileleri ve gazilerden HDP'li Semra Güzel'e tepki - Son Dakika

Kahramankazanlı şehit aileleri ve gazilerden HDP'li Semra Güzel'e tepki

13.01.2022 18:54
Kahramankazanlı şehit aileleri ve gazilerden HDP'li Semra Güzel'e tepki

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı bir teröristle çektirdiği fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e tepki gösterdi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı bir teröristle çektirdiği fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e tepki gösterdi.

Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneğinde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler adına Dernek Başkanı gazi Cafer Akın tarafından açıklama yapıldı.

15 Temmuz'da olduğu gibi terörle mücadelede de üzerlerine düşeni yapmaya kararlı olduklarını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Gazi Meclis'imizde terörist istemiyoruz, terörist destekçisi istemiyoruz. Biz Kahramankazan gazi ve şehit yakınları olarak buradan tepkimizi gösteriyoruz. Lütfen gereği yapılsın. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar sağcısıyla solcusuyla, Kürt'üyle Türk'üyle herkese açık, herkesin özgür bir şekilde yaşayabileceği topraklardır. Lakin terörist, terör destekçisi; bunlara bizim topraklarımızda yer yoktur."

Bingöl'de 1998 yılında şehit olan Piyade Er Fatih Alparslan'ın babası Hüseyin Alparslan da tepkisini dile getirdi.

Alparslan, "Oğlumuzu vatan için millet için devlet için askere gönderiyoruz. Bunlar Meclis'te barınmaya çalışıyorlar. Bunları kınıyoruz, lanetliyoruz, Meclis'te olmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Kahramankazan, Semra Güzel, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazanlı şehit aileleri ve gazilerden HDP'li Semra Güzel'e tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramankazanlı şehit aileleri ve gazilerden HDP'li Semra Güzel'e tepki - Son Dakika
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