Kahramanlar Kapalı Pazaryeri ekimde açılıyor - Son Dakika

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kahramanlar Mahallesi sakinlerinin dile getirdiği kapalı pazaryeri sorununu çözmek için verdiği sözü tuttu. Pazarın Kahramanlar Otoparkı altına taşınacağı sözünü veren Başkan Batur, pazaryeri çalışmalarını denetledi ve müjdeyi verdi: "Kahramanlar Pazaryeri, ekim ayında Kahramanlar Otoparkı altında hizmete girecek."

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin çalışmalarını denetlediği teknik gezide Kahramanlar Pazaryeri için tarih verdi. Önce 1. Kadriye Mahallesinde yapımına başlanan çok amaçlı sosyal tesis inşaatını gezen Abdül Batur'un bir sonraki durağı Kahramanlar Mahallesi oldu. Kahramanlar Otoparkı altında Konak Belediyesinin yürüttüğü pazaryeri yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Batur, mahalle sakinlerinin kapalı pazaryerine çok yakında kavuşacaklarını müjdeledi. Kapalı pazaryeri talebini aldıkları anda harekete geçtiklerini ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşerek pazaryerinin Kahramanlar Otoparkı altına taşınmasını kararlaştırdıklarını dile getiren Batur, "Kahramanlar Pazaryeri ekim ayında Kahramanlar Otoparkı altında hizmete girecek" dedi.

Kahramanlar'da daha güvenli ve hijyenik alışveriş

Sokaklarda kurulan pazaryerini kapalı alanlara alma çalışmalarının süratle devam ettiğini vurgulayan Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sokakta kurulan Kahramanlar Pazaryerini, Kahramanlar Otoparkının altındaki alana taşımak adına bir çalışma yaptık. Bu projemizi değerli Başkanımız Tunç Soyer ile paylaştık. Bizi anlayışla karşıladığı için kendisine yeniden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Haftanın bir günü, şu anda düzenlemesi yapılan alan içerisinde Kahramanlar Pazaryeri halkımıza hizmet etmeye başlayacak. Balıkçıların ve peynircilerin tezgah yerlerinin betonunu attık, giderlerini hazırlıyoruz. Zabıta noktası, aydınlatma, kapatmalar gibi çalışmalarımız devam ediyor. Ekim ayından itibaren Kahramanlar Pazaryerinin Kahramanlar Otoparkı altındaki yerine taşınacağını tahmin ediyoruz. Böylece hem pazarcı esnafımız rahat edecek hem de alışverişini yapan vatandaşlarımız güneşten, yağmurdan, rüzgardan etkilenmeyen; üstelik eskisine göre çok daha hijyenik bir ortamda alışveriş yapmış olacaklar. Ekimden itibaren Kahramanlar Pazaryeri yeni yerine geçecek."

Alsancak'ta yeni nesil bariyer sistemi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye çalışmalarını denetlediği teknik gezisini Alsancak'ta noktaladı. 1436 ve 1437 sokaklarda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Batur, teknik ekipten sokak eğimi, kullanılan malzeme ve bariyerlerle ilgili bilgi aldı. Yeni nesil bariyerlerin yerleştirildiği sokaklar, hatalı park etme sorununa kendiliğinden çözüm üretecek. - İZMİR