Terör örgütüne yönelik Kahramanlar Operasyonu! Çok sayıda isim gözaltında - Son Dakika

Terör örgütüne yönelik Kahramanlar Operasyonu! Çok sayıda isim gözaltında

Son Güncelleme: 03.10.2023 08:48

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik Türkiye genelinde başlatılan Kahramanlar Operasyonu kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. Ayrıca, Şanlıurfa merkezli olarak 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.

67 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda çok sayıda kişinin yakalandığını belirten Yerlikaya: "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan Kahramanlar operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. BTÖ'nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı." dedi.

"10 BİNDEN FAZLA KAHRAMAN VATAN EVLADI KATILDI"

Bakan'ın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: "Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 3 Ekim 2023 saat 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır. Bu operasyonlara; JÖH, J. Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13.440 kahraman vatan evladı katılmaktadır. Operasyonlara katılan MİT, Emniyet ve Jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa,...
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Türkiye, Mersin, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütüne yönelik Kahramanlar Operasyonu! Çok sayıda isim gözaltında - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Son Dakika: Enflasyondaki yükseliş devam ediyor! Yıllık bazda yüzde 61,53 oldu
09:56 UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne son veriyor! İşte Avrupa futbolunu kökünden değiştirecek yeni organizasyon
09:49 Ankara'daki saldırısıyla ilgili sözleri nedeniyle gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı
09:45 Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işler avuktı konuştu: 2022 yılında 100 milyon ciro yapıp 7 milyon TL vergi ödediler
09:48 Adres sorduğu büfeciyi, daha cevap vermeden silahıyla vurdu
09:37 Akaryakıta bir zam daha! Oto gazın fiyatı 18 lirayı aştı
09:29 Bomba iddia: Akşener yerel seçimlerin ardından görevini bırakacak, yerine Buğra Kavuncu geliyor
09:23 Bakan Tekin'den mülakat tartışmalarına son nokta: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
08:57 Manchester United'dan Altay Bayındır sürprizi! Galatasaray maçında ilk kez eldivenleri giyebilir
08:42 Oyuncu Hakan Kurtaş'ın tek kişilik oyunu sergilendi, ünlü isimler geceye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2023 10:40:43. #1.11#
SON DAKİKA: Terör örgütüne yönelik Kahramanlar Operasyonu! Çok sayıda isim gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement