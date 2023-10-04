Kahramanlar Operasyonu'nda 37 kişi daha gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik Kahramanlar Operasyonları kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de 37 kişinin yakalandığını duyurdu. Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

SINIR ÖTESİNE KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Başarılı operasyonu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik Kahramanlar operasyonları kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN"

Teröristleri ve onların iş birlikçilerini adalete teslim etmeye kararlıyız. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Başkanlıklarımızı, İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve İl Jandarma Komutanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.