"Kahramanlar ve Soytarılar" tiyatro izleyicisiyle buluştu - Son Dakika
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"Kahramanlar ve Soytarılar" tiyatro izleyicisiyle buluştu

03.04.2022 17:25
"Kahramanlar ve Soytarılar" tiyatro izleyicisiyle buluştu

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kahramanlar ve Soytarılar-Shakespeare'in Dünyası" adlı okuma tiyatrosu ilk kez seyirci karşısına çıktı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kahramanlar ve Soytarılar-Shakespeare'in Dünyası" adlı okuma tiyatrosu ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Oyunun yönetmeni Ahmet Erkut, Garibaldi Sahnesi'ndeki prömiyer öncesi AA muhabirine, Talat Sait Halman'ın kaleme aldığı oyunda Shakespeare'in eserlerinden kesitler sunulduğunu söyledi.

Oyunda Kral Lear, Romeo ve Juliet, Macbeth ve Atinalı Timon'ın arasında bulunduğu pek çok eserden alıntılara yer verildiğini dile getiren Erkut, "Shakespeare'in günümüze kadar gelmiş 38 oyunu var. Biz bu eserlerden 20'den fazlasını bu oyunda okuma tiyatrosu olarak seyircilerimize sunuyoruz." dedi.

Shakespeare dönemindeki toplumsal ve ekonomik yaşantıya ilişkin ipuçlarının da yer aldığını belirten Erkut, "Seyircilerimiz yarı biyografik nitelikte nefis bir okuma tiyatrosuyla karşılaşacak. Shakespeare'in bütün oyunlarından parçalar, soneler ve çok uzun şiirleri var. Onlardan da minik minik kesitler görecekler. Okuma tiyatrosu içerisinde gördüğünüz üzere bir dünya kurduk, o döneme gidecekler adeta." şeklinde konuştu.

"Shakespeare bugünlere bütün evrenselliğiyle gelmiş bir yazar"

Erkut, hazırlık aşamasında dramaturg Selen Korad Birkiye ile çalıştıklarını, okuma tiyatrosu olduğu için oyunu biraz kısaltıp, görsel olarak destekleyerek bir bütüne ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Shakespeare'in bugünlere bütün evrenselliğiyle gelmiş bir şair, yazar, oyun yazarı ve oyuncu olduğuna işaret eden yönetmen, oyunla Shakespeare'i daha önce seyretmiş izleyicilere anımsatmak, genç kuşaklara ise bir bütün olarak anlatmak, aktarmak, izletmek ve dinletmek istediklerini kaydetti.

Tek perdelik okuma tiyatrosunda Adnan Biricik, Zeynep Erkekli, Burak Karaman, Hülya Kalebayır, Osman Tunca Soysal ve Aral Seskir rol alıyor. Oyun 10 Nisan'da ikinci kez sahnelenecek.

Kahramanlar ve Soytarılar tiyatro izleyicisiyle buluştu
Kahramanlar ve Soytarılar tiyatro izleyicisiyle buluştu
Kahramanlar ve Soytarılar tiyatro izleyicisiyle buluştu

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Devlet Tiyatroları, Ahmet Erkut, İstanbul, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kahramanlar ve Soytarılar' tiyatro izleyicisiyle buluştu - Son Dakika


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