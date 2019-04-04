Son Dakika Haberleri: Kahramanlık" Anısına Anlamlı Sergi

Kahramanlık" Anısına Anlamlı Sergi

1 saat önce

Vatansever halkının, "Maraş bize mezar olmadan, düşmana gülizar olmaz" diyerek destansı bir başarıya imza atan Maraş'a, 'Kahramanlık Madalyası' verilişinin yıldönümü anısına Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Kahramanlık
Vatansever halkının, "Maraş bize mezar olmadan, düşmana gülizar olmaz" diyerek destansı bir başarıya imza atan Maraş'a, 'Kahramanlık Madalyası' verilişinin yıldönümü anısına Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan 'Madalyalı Şehir Kahramanmaraş Kağıt Rölyef' sergisi, 5- 7 Nisan tarihleri arasında Piazza AVM'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmelerle sanat eserlerinin ortaya çıkarıldığı ve kağıt rölyef adı verilen el sanatlarıyla yapılan ürünler, Kahramanmaraş halkına sunulacak.

Sergiyi gezecek ziyaretçiler, günümüzde mimaride süsleme olarak bakır süs eşyaları, kuyumculuk, resim, heykeltıraşlık, teknik resim gibi Kahramanmaraş kültürünü yansıtan eserleri görme fırsatı bulacak.

Kahramanlık unvanı

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından Maraş'a bir yazı gönderilerek mücadeleye katılanlarının isimlerinin olduğu bir liste istenir. Şehrin kendi içinde yaptığı toplantılar sonucu milli mücadeleye katılmamış tek bir ferdin bile bulunmadığı kararına varılarak, cevap Ankara'ya gönderilir. TBMM bu cevap üzerine 5 Nisan 1925 tarihinde milli mücadeleye katılanlara tek tek İstiklal Madalyası vermektense, tüm şehre atfedilmesine karar verir. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:06 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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