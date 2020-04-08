KAHRAMANMARAŞ-1 günle 392 lira cezadan kurtuldu - Son Dakika

1 günle 392 lira cezadan kurtuldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin kimlik kontrolü yaptığı Mikail Altun, 1 Ocak 2000 doğumlu çıktı. Bir gün ile yasak dışında kaldığı belirtilen Altun'a, 392 liralık para cezası uygulanmadı.

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeler ve Kahramanmaraş Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararlar çerçevesinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şehrin birçok noktasında uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, dışarı çıkması yasak olan yaş gruplarına yönelik kimlik kontrolü yaparken, sokağa çıkanların çalışma belgeleri olup, olmadığını da kontrol etti.

MOTOSİKLETLİ ÇİFTİN YOLCULUĞU DURAKTA BİTTİ

Onikişubat Emniyet Müdürlüğü önünde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan motosikletteki 2 kişiyi gören polis, "Sizde hiç sosyal mesafe kalmamış" diyerek, böyle yolculuk yapmalarının alınan kararlara aykırı olduğunu söyledi. Motosikletteki kadının "Eşim ama" demesi üzerine ekipler, yolculuğa müsaade etmeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü, eşini otobüs durağına bırakıp, yoluna devam etti.

Denetimlerde, şoförün yanında oturduğu tespit edilen kişilerin de arka koltuğa geçirilmesinden sonra yola devam edilmesine izin verildi.

'ÇOK ŞANSLIYIM'

Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimlerde durdurulan Mikail Altun, yaşının sorulması üzerine 20 olduğunu, daha önce de polislerin kendisini durdurduğunu; ancak doğum tarihinin 1 Ocak 2000 olması nedeniyle ceza yazılmadığını söyledi. Bunun üzerine kimliği kontrol eden polis, Altun'a "İşini hallediyor ve eve gidiyorsun. Maske ve eldivenini de tak" dedi.

Mikail Altun ise 15 gün boyunca evden çıkmadığını ancak para çekmek için dışarı çıktığını belirterek, "1 günle kurtulduğum için çok şanslıyım, kendimi şanslı hissediyorum. Daha dikkatli olacağım, bundan sonra gezmeyeceğim. Daha önce de durdurdular 'Tam kurtarıyorsun' dediler, bunlar da '1 günle kurtarıyorsun' dediler" diye konuştu.

'ÖNEMİ YOK, ÖDERİM'

Kurallara uymayan, uyarıları da dikkate almayan kişilere de 'Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesildi. Ceza yazılan kişilerden bazıları ise gazetecilere tepki gösterdi. Bunlardan biri olan, 17 yaşındaki kız, polisin "Sen bu şekilde her gün ceza yersin" uyarısı üzerine, "Önemi yok, yarın gider öderim" dedi. Genç kız, kendisini görüntüleyen gazeteciye de tepki gösterdi.