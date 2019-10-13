Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş 10 metrelik kuyuya düşen 6 yaşındaki muhammet, kurtarıldı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş 10 metrelik kuyuya düşen 6 yaşındaki muhammet, kurtarıldı

Kahramanmaraş 10 metrelik kuyuya düşen 6 yaşındaki muhammet, kurtarıldı

38 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oyun oynarken 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen Muhammet Bozkurt (6), sağ kurtarıldı.

Kahramanmaraş 10 metrelik kuyuya düşen 6 yaşındaki muhammet, kurtarıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oyun oynarken 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen Muhammet Bozkurt (6), sağ kurtarıldı. Muhammet, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Bozkurt, arkadaşlarıyla oyun oynarken, üzerinin bir kısmı açık olan su kuyusuna düştü. Arkadaşları, hemen Muhammet'in ailesine haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine de olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, içinde az miktarda su bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya girerek beline ip bağladıkları Muhammet'i yukarı çıkardı.

Hazır bekleyen ambulansla kontrol amaçlı Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammet Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:41 Kaynak: DHA
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