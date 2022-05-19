KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta Fener Alayı düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fener Alayı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, öğrenci ve vatandaşların taşıdıkları meşale ve dev Türk bayrağı ile marşlar eşliğinde Atatürk Meydanı'nda tamamladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Atatürk Meydanı'na gelen grup, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçlerin bayramını kutladığını, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, etkinliklerin yarın devam edeceğini belirtti.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, kaymakamlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.