KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2022 18:23

Merkez Spor Kompleksi'ndeki tören Minik öğrencilerin dans gösterici Karate gösterisi Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un konuşması Jandarma Komandoların gösterisi Hatıra fotoğrafı çekimi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Atatürk...

Merkez Spor Kompleksi'ndeki tören

Minik öğrencilerin dans gösterici

Karate gösterisi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un konuşması

Jandarma Komandoların gösterisi

Hatıra fotoğrafı çekimi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlik, Merkez Spor Kompleksi'nde sporcular ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllülerinin gösterileriyle devam etti.

Etkinlikte, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar gösteri düzenledi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

YORUMLAR
500
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Sivas'ta 19 Mayıs coşkusu Sivas'ta 19 Mayıs coşkusu
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kahramanmaraş, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 18:31:28. #1.12#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement