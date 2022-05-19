KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Merkez Spor Kompleksi'ndeki tören

Minik öğrencilerin dans gösterici

Karate gösterisi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un konuşması

Jandarma Komandoların gösterisi

Hatıra fotoğrafı çekimi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlik, Merkez Spor Kompleksi'nde sporcular ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllülerinin gösterileriyle devam etti.

Etkinlikte, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar gösteri düzenledi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.