KAHRAMANMARAŞ - 20 yılda 150 bin kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - 20 yılda 150 bin kınalı keklik doğaya salındı

10.07.2022 11:13
KAHRAMANMARAŞ - 20 yılda 150 bin kınalı keklik doğaya salındı

Kahramanmaraş'taki keklik üretim merkezinde 20 yılda yetiştirilen 150 bin kınalı keklik, Türkiye'nin dört bir tarafında doğaya salındı.

Kahramanmaraş'taki keklik üretim merkezinde 20 yılda yetiştirilen 150 bin kınalı keklik, Türkiye'nin dört bir tarafında doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından doğal hayatın dengesini korumak ve nesli tükenmekte olan hayvanların popülasyonunu artırmak amacıyla 2002 yılında Kahramanmaraş'ta kurulan Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nde yaklaşık 150 bin keklik yetiştirildi.

Türkiye'nin ilk keklik üretim istasyonu olma özelliği taşıyan merkezde yetiştirilen ve yumurta döneminden itibaren 120 gün boyunca özenle beslenerek uçuşa hazır hale getirilen keklikler, her yıl DKMP Genel Müdürlüğü koordinesinde Türkiye'nin değişik bölgelerinde doğaya salınıyor.

Nesli tükenmekte olan hayvanların popülasyonunu artırmak amacıyla üretilen keklikler, kene ve süneyle mücadelede de aktif rol oynuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hacı Kalınkütük, AA muhabirine, merkezin damızlıkhane, kuluçkahane ve sahaya adaptasyon kafesleri olarak üç bölümden oluştuğunu anlattı.

Sürdürülebilir av yaban hayatının desteklenmesi amacıyla kurulan istasyonda bu yıl 15 bin kekliğin doğa yolculuğuna hazır hale getirildiğini belirten Kalınkütük, Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği 16 kente keklik sevkiyatına başladıklarını dile getirdi.

Kalınkütük, merkezde bugüne kadar ürettikleri 150 bin kekliğin doğaya salındığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Burada üretilen kınalı keklikler, 120 günü tamamladıktan sonra Bakanlığımızın belirlediği illerde doğaya salınmak üzere gönderiliyor. Bıraktığımız bu alanlar en az 3 yıl boyunca ava kapatılarak koruma altına alınıyor. Üretim merkezimizin kuruluş amacı, sürdürülebilir av yaban hayatının devamlılığını ve ülkemizde doğal olarak bulunan kınalı keklik popülasyonunun artışını sağlamak. Yani buradaki en önemli amacımız bu. Doğada her canlının kendi görevleri var. Kınalı keklikler de doğada biyolojik mücadelede yer alıyor. Yani keklikler çeşitli bitki tohumlarını yemelerinin yanında aynı zamanda doğada bulunan böcekleri de yediği için doğal denge içerisinde onlar da yerlerini almaktadır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - 20 yılda 150 bin kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika

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