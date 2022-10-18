Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri | Elbistan'da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri | Elbistan'da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

18.10.2022 09:40
Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri | Elbistan'da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kahramanmaraş bölgesinden gelen habere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Elbistan- Göksun karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Narkotik ekipleri, uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisindeki 2 şahsın üst aramasında toplam 102,51 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Narkotik, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri | Elbistan'da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri | Elbistan'da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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