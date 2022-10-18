Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Elbistan- Göksun karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Narkotik ekipleri, uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisindeki 2 şahsın üst aramasında toplam 102,51 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Narkotik, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri | Elbistan'da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

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