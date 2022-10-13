Son dakika haber: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

13.10.2022 23:12

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü KAHRAMANMARAŞ - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

KAHRAMANMARAŞ - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak; Çatak ilçesi Büyükağaç Mahallesi Övecek kırsalında başlatılan Ş.J.Hv.Tek.Asb.Kd.Çvş. Cem Akdoğan operasyonu çerçevesinde Karataş Çukurları mevkiinde teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Elbistanlı Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu. Şehit Sert'in acı haberi Elbistan ilçesi merkezinde oturan aileye, Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz ve görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Hisarcık, Çatak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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