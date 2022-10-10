Kahramanmaraş 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta sentetik ecza hapı operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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Kahramanmaraş 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta sentetik ecza hapı operasyonunda 5 tutuklama

10.10.2022 17:04
Kahramanmaraş 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta sentetik ecza hapı operasyonunda 5 tutuklama

Kahramanmaraş habere göre Kahramanmaraş'ta sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmalarda 2 bin 864 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmalarda 2 bin 864 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda; F.K., E.Y., S.B., İ.Y. ve M.K. isimli 5 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden; 2 bin 864 adet satışı yetkili makamların iznine bağlı sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta sentetik ecza hapı operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta sentetik ecza hapı operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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