Kahramanmaraş 'ta sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmalarda 2 bin 864 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta sentetik ecza hapı operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

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