KAHRAMANMARAŞ 40 dakika teneffüste 81 ildeki 81 okula Maraş dondurması - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ 40 dakika teneffüste 81 ildeki 81 okula Maraş dondurması - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ 40 dakika teneffüste 81 ildeki 81 okula Maraş dondurması

6 saat önce

40 dakika teneffüste 81 ildeki 81 okula Maraş dondurması (2)'OKULLAR AÇILDIĞINDA 81 OKULUMUZDA BUNU YAPACAĞIZ'Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Twitter'daki 'O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz' paylaşımından sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un...

40 dakika teneffüste 81 ildeki 81 okula Maraş dondurması (2)

'OKULLAR AÇILDIĞINDA 81 OKULUMUZDA BUNU YAPACAĞIZ'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Twitter'daki 'O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz' paylaşımından sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kendisini arayarak, teşekkür ettiğini söyledi. O gün geldiğinde bakanlığın belirlediği 81 okulda öğrencilerin 40 dakikalık teneffüsü dondurma ile yapacağını belirten Başkan Güngör, şunları söyledi:

"Sayın Milli Eğitim Bakanımız 'Çocuklarımıza ilk teneffüs 40 dakika' diye çok güzel bir tweet attı. Bizim de çok hoşumuza gitti ve biz de 'Nasıl destek olabiliriz?' dedik. Çünkü bu durumlarda halkımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin morale ihtiyacı var. Biz de sayın bakanımıza destek için bu kadar uzun teneffüsü dondurmayla tatlandıralım, dedik ve bu da gerçekten çok beğenildi. Sayın bakanımız beni aradı, teşekkür etti. Biz de 81 ilde 82 okulumuza okullar açıldığında bu 40 dakikalık teneffüste Kahramanmaraş'ın dondurmasıyla bu teneffüsümüzü tatlandırmak istiyoruz. Sayın bakanımız dedi ki 'Listeler hazır', 'Sayın bakanımız biz de hazırız' dedik. İnşallah okullar açıldığında sayın bakanımızın da bir katılımıyla en azından Ankara bölümünde bir başlangıç yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'mızın belirleyeceği 81 okulumuzda bu tatlandırmayı inşallah yapacağız."

KAHRAMANMARAŞ 40 dakika teneffüste 81 ildeki 81 okula Maraş dondurması

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:59 Kaynak: DHA

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