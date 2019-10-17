Kahramanmaraş 6. Kitap ve Kültür Fuarı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 6. Kitap ve Kültür Fuarı kapılarını açtı.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki fuar, 260 yayınevi, 260 şair ve yazar ile kitapseverler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Vali Vahdettin Özkan, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Barış Pınarı Harekatı'ndaki şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi. Tüm Türkiye'nin dualarıyla ordunun yanında olduğunu belirten Güngör, "Güvenlik güçlerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Güngör, Kahramanmaraş'ın 7 bin yıllık bir geçmişi olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

"Kent, birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Dulkadiroğlu Beyliği, dondurma, gastronomi ve biberin başkenti olduğu gibi şiir ve edebiyatın da başkentidir. Şiir ve edebiyat bizim değerimizdir. Bu yıl 6. Kitap ve Kültür Fuarı'nı düzenledik. Fuara her yıl ilgi artıyor. Şehrimiz, milli mücadele konusunda öne çıkan şehirlerden biridir. Ekim ayında başlayan ve 13 Şubat'ta sona eren bu mücadelenin bu süre içerisinde birçok etkinlik yapacağız. Kitap fuarı bunlardan biridir. Fuar merkezinde 260'a yakın yayınevi bir o kadar yazar var. Kitabı sevdirmek tanıtmak amacındayız. Fuar, çevre illeri ve Anadolu'ya hitap ediyor. Herkesi bu fuara bekliyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek yazarlar ve vatandaşlarla sohbet etti.



Törene Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuar 27 Ekim'e kadar açık kalacak.