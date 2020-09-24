Kahramanmaraş 6. Uluslararası Tekstil Makineleri KTM 2020 Fuarı açıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş 6. Uluslararası Tekstil Makineleri KTM 2020 Fuarı açıldı

Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle düzenlenen Kahramanmaraş 6. Uluslararası Tekstil Makineleri KTM 2020 Fuarı kapılarını açtı.

Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle düzenlenen Kahramanmaraş 6. Uluslararası Tekstil Makineleri KTM 2020 Fuarı kapılarını açtı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Seçal, Kahramanmaraş Fuar Merkezindeki açılışta yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın milli mücadelede gösterdiği kahramanlığı sanayide de göstermiş bir şehir olduğunu vurguladı.

Kentte ilk fabrikanın 1950'li yıllarda ikincisinin ise 1972 yılında kurulduğunu belirten Sezal, 24 Ocak kararlarıyla, gümrük birliği anlaşması ve teşviklerle 2000'li yıllara kadar yoğun bir şekilde sanayileşmeye devam ettiğini aktardı.

Sezal, Kahramanmaraş'ın mücadelenin, yatırımın ve ülke ekonomisine desteğin hiç bitmediği bir şehir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu fuarın burada yapılması çok kıymetli. Yaklaşık 70 yıllık mücadelenin sonucunda 800 sanayi kuruluşu, 122 ülkeye ihracat yapan 300'ün üzerinde firma, tekstil anlamında ise hem Türkiye'de hem de dünyada söz sahibi olmuş yiğit bir şehir. Bizim yerli ve milli teknoloji hamlesi kapsamında önümüzdeki yıllarda biraz daha mücadele etmemiz lazım. Türkiye'nin istediği hedeflere ulaşması için yerli makinelerle üretim yapıp bunu devam ettirmesi lazım. Şu anda Kahramanmaraş Türkiye'deki tekstil ihtiyacının yüzde 35'ini, çelik mutfak eşyasının da yüzde 65'ni karşılıyor. 60 milyon metre deri kumaş üretiyoruz ve bu Türkiye'de üretilenin yüzde 25'i durumunda. Dışardan baktığınız zaman Kahramanmaraş'ta bir takım eksiklikler var diye düşünüyorsunuz ama ekonomik verilere baktığımız zaman Kahramanmaraş'ın eskiye göre çok çok önde olduğunu görüyoruz."

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise pandemi dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zor bir dönemden geçildiğini ifade ederek, "Hayat devam ediyor ve hayat devam ederken de kurallara uymalıyız. En çokta sanayimiz çalışmalı, devletimizin ekonomik yapıdan güçlü olması lazım. Bir taraftan insanımıza sağlık hizmeti götürürken bir taraftan da ekonomik olarak büyümeyi sürdürmemiz ve rekabet edebilmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Kahramanmaraş'ın ihracatının önemli bir kısmının tekstil ve tekstil ürünlerinden oluştuğunu söyledi.

Tekstil sektörünün istihdama da ciddi anlamda katkı sunduğunu anlatan Güngör, "Bu aşamaya gelene kadar da çok büyük fedakarlıklar yaptılar. İplikten başlayıp dokuma, boya, dikim ve markalaşmaya kadar bir süreci bize yaşattılar. Bu şehrin bir evladı olarak bu iş adamlarımızla gurur duyuyoruz. Kahramanmaraşlı yatırımcılar her zaman bizim göğsümüzü kabartmıştır. Kahramanmaraş aldığı teşviği, krediyi yüzde 100 amacına uygun kullanan şehirlerin başında geliyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu da pandemi nedeniyle fuarı açıp açmama konusunda kararsız kaldıklarını ancak şehrin ve ülkenin ekonomisi için doğru olacağını düşündükleri için açılmasına karar verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından açılan 10 ülkeden 109 firmanın katıldığı fuar, 26 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve diğer ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş 6. Uluslararası Tekstil Makineleri KTM 2020 Fuarı açıldı

Kahramanmaraş, AK Parti, Valilik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş 6. Uluslararası Tekstil Makineleri KTM 2020 Fuarı açıldı - Son Dakika

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