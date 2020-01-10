Kahramanmaraş 8'inci kattan düşen minik mina yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kahramanmaraş 8'inci kattan düşen minik mina yaşamını yitirdi

6 saat önce

8'inci kattan düşen minik Mina yaşamını yitirdiKAHRAMANMARAŞ'ta 8'inci kattan düşen 1,5 yaşındaki Mina Demir, hayatını kaybetti.

8'inci kattan düşen minik Mina yaşamını yitirdi

KAHRAMANMARAŞ'ta 8'inci kattan düşen 1,5 yaşındaki Mina Demir, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Senem Ayşe Mahallesi Ali Ulvi Yetişen Bulvarı'nda meydana geldi. iddiaya göre Mina Demir, 8'inci kattaki evin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Mina Demir, olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Minik Mina, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mina'nın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in çocuğu olan Mina'nın ölüm haberini alan İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile yönetimi hastaneye geldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

Kahramanmaraş 8'inci kattan düşen minik mina yaşamını yitirdi

Ali Ulvi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:38 Kaynak: DHA
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