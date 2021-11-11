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Kahramanmaraş 8. Tekstil Makineleri Fuarı - Son Dakika

Kahramanmaraş 8. Tekstil Makineleri Fuarı

11.11.2021 14:41
Kahramanmaraş 8. Tekstil Makineleri Fuarı

Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle düzenlenen 8. Tekstil Makineleri Fuarı açıldı.

Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle düzenlenen 8. Tekstil Makineleri Fuarı açıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, açılıştaki konuşmasında, tekstil alanında Türkiye'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu, Kahramanmaraş'ın da buna önemli katkılar sağlayan şehirlerin başında yer aldığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 1990'larda 1 milyon dolar olan ihracatın bugün 1,1 milyar dolara ulaştığını, sene sonunda da 1,5 milyar dolar hedeflendiğini ifade eden Turagay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin toplam ihracatı 10 aylık dönemde 181,8 milyar dolar oldu. Yüzde 33,9 artırdık. 181,8 milyar dolar, 2019 yılının ihracatının da üstünde. Kahramanmaraş tekstilin anavatanı diyebiliriz. Kahramanmaraş'a baktığımızda 700 milyon dolarlık tekstil ihracatı yapıldı. Makine konusunda da ilerleme var ama yetmez. Bugün Türkiye'nin tekstil makineleri ihracatı 1 milyar dolar civarında burada teknolojiye ağırlık vermemiz lazım. Burada daha nitelikli ve daha büyük makineler üretmemiz lazım."

Turagay, Türkiye'nin istikrarlı çalışmalar sonucu iyi bir noktaya ulaştığına işaret ederek, "Büyüme oranı 2. çeyrekte yüzde 21,7 geldi. İngiltere'den sonra OECD ülkeleri arasında en yüksek hızla büyüyen ülke biziz. Bu seneyi de inşallah yüzde 9'lar civarında kapatacağız. 211 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Bununda üzerine geçeceğiz. Dünyayla bütünleşen ve rekabet gücünü her gün artıran bir Türkiye'den bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle de dünya için son derece önemli bir sürecin sonuna doğru gidildiğini belirtti.

Gülle, 2020'de yaşanan salgın sürecinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini hatırlatarak, 2021'in başarı ve hikayelerle dolu bir yıl olarak geçtiğini söyledi.

Yaşanan başarılardan dolayı 2021 yılının asla unutulmayacağını aktaran Gülle, şöyle konuştu:

"İçerisinde pek çok başarı ve hikayelerin olduğu bir yıl. Dünyada tedarik zinciri koptu ama Allah'a şükür biz koparmadık. İrade odur ki almış olduğu kararla üretimimizin ve ihracatımızın insanlarımızın gelişmesini, sektörlerimizin çalışmasına devamlılık sağlamak. Biz bunu koparmadığımız için dünya bu süreci iyi yönetemediği için bugün çok farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Önce navlun, daha sonra hammadde, bugün enerjide yaşadığımız kriz, dünyada artık yeni üretim merkezlerinin ve yeni tedarik zincirlerinin kurulacağını söylüyor. Türkiye, bunlardan bir tanesi. Sene sonu hedefimizi neredeyse 2 ay önce tutturduk, bugün üstüne koyarak gidiyoruz."

Gülle, 2023 hedefinin 2022 yılında tutturulabileceğini 2023 için ise yeni bir hedef peşinde koşulabileceğini düşündüklerini belirterek, tedarik alanında Türkiye'nin tercih edildiğini sözlerine ekledi.

Programda, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Şahin Balcıoğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılan ve 28 ülkeden 108 firmanın katıldığı fuar, 13 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş 8. Tekstil Makineleri Fuarı - Son Dakika


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