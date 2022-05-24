KAHRAMANMARAŞ - 9. Ar-Ge Proje Pazarı yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - 9. Ar-Ge Proje Pazarı yarışması sonuçlandı

24.05.2022 18:58

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) iş birliğiyle düzenlenen 9. Ar-Ge Proje Pazarı yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) iş birliğiyle düzenlenen 9. Ar-Ge Proje Pazarı yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

KMTSO Mehmet Balduk Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan KSÜ Rektörü Niyazi Can, sanayi ile üniversite iş birliğinin yeni bir örneğini yarışmada hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin hazırladığı projelerle bilim ve teknolojiye katkı sağladığını belirten Can, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğrencilerimizin derslerde kazandığı bilgi, becerileri kendi düşünce ve yaratıcılıklarını katarak teknolojiye yeni prototip üretme çabalarının ürünlerini burada görüyoruz. Her yıl bu proje pazarını KMTSO iş birliğinde gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yarışmalarda gönderilecek. TEKNOFEST yarışmalarına katılacak. Bu projelerin bir kısmının ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alabileceğini düşünüyoruz. Burada uzman ve hocalarımızla yaptığımız izlenim ve gözlemler bu projelerin çok başarılı olduğunu gösteriyor. Üniversitemizin teknoloji firmaları ve Kahramanmaraş'taki sanayi sektörüyle işbirlikleri devam edecek. Protokoller çerçevesinde öğrencilerimizin araştırmalarının temel dayanağı piyasanın ihtiyacı ve sorunları olacaktır."

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu da öğrencileri sanayici ve iş adamlarıyla buluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Gerçekleştirilen etkinlikle hem sanayiciye hem de öğrenciye kendini tanıtma fırsatı sunduklarını belirten Balcıoğlu, "Amacımız yeni projelerin hayata geçirilmesi. Raflarda, dosyalarda kalmaması. Burada öğrencilerimizin çalışmalarını sanayici ile buluşturuyoruz. Burada öğrencilerimizin yaptığı projeler küçük ve basit değişiklilerle sanayide bizim çok işimize yarayacak. Üretimimizi, kontrolümüzü, kalitemizi arttıracak. Sayımızı ve verimliliğimizi arttıracak. Bununla ilgili hem sanayicinin hem de öğrencilerin kendilerini tanıtma fırsatı veriyoruz. Projelerin tanıtılması, anlatılması ve önlerinin açılmasını sağlıyoruz. Yeni şeyler yapılsın, hayat daha kolaylaşsın istiyoruz. İnsan sağlığı ve yaşamına katkı sağlayacak birçok proje var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 41 proje arasında projesi birinci seçilen Elif Kahraman ve Muhammed Bekmezci'ye, ikinci olan Mehmet Cumhur Gaygılı'ya ve üçüncü olan Kubilay Sünnetçi'ye ödülleri verildi.

KAHRAMANMARAŞ - 9. Ar-Ge Proje Pazarı yarışması sonuçlandı
KAHRAMANMARAŞ - 9. Ar-Ge Proje Pazarı yarışması sonuçlandı
KAHRAMANMARAŞ - 9. Ar-Ge Proje Pazarı yarışması sonuçlandı
KAHRAMANMARAŞ - 9. Ar-Ge Proje Pazarı yarışması sonuçlandı

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Kaynak: AA

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