Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü - Son Dakika

Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın acı haberi, Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine verildi.

Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın acı haberi, Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine verildi.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Serpil Akçadağ ve babası Bekir Akçadağ'a acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehadet haberini alan Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. Bekar olan Akif Akçadağ'ın baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:26 Kaynak: DHA
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