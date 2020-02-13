Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra kar yağdı (2) - Son Dakika
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Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra kar yağdı (2)

6 saat önce

OKULLAR TATİL EDİLDİKahramanmaraş'ta etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra kar yağdı (2), System.String[]

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri dışında Kahramanmaraş merkez ve diğer ilçelerde okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi.


Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:17 Kaynak: DHA
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