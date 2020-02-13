Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra kar yağdı (2) - Son Dakika

Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra kar yağdı (2)
6 saat önce
OKULLAR TATİL EDİLDİKahramanmaraş'ta etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:17 Kaynak: DHA
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri dışında Kahramanmaraş merkez ve diğer ilçelerde okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi.
Son Dakika Avrupa Parlamentosu'nda PKK propagandası yapılmasına Erdoğan'dan sert tepki AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi