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Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'Altın' yatırım - Son Dakika

Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'Altın' yatırım

11.09.2021 10:06
Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'Altın' yatırım, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik bir yatırım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik bir yatırım sağladı.

Altının modern tesislerde teknolojik imkanlarla tasarımının yapılarak oluşturulacak markalarla ihraç edilmesi yönünde önemli bir adım atıldı. Kuyumculuğun önemli merkezlerinden olan Kahramanmaraş'ta yaklaşık 350 milyon TL'lik yatırım ile altın çağını başlatacak bir hamle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Altın ve Mücevher Merkezi ile Tasarım ve Modelleme Merkezi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Milli İrade Meydanında düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam kapasiteye ulaştığında 7 bin kişiyi istihdam edecek bu sanayi sitesi Kahramanmaraş'ı altın işlemeciliğinde ülkemizin en önemli merkezlerinden biri haline getirecektir" dedi.

"Rezervde 12. sıradayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Altınşehir Sanayi Sitesi'nin muhteşem bir eser olduğunu belirterek "Altın, finansal sistemimizde, bizim kültürümüzde çok önemli bir konuma sahip. Kanıtlanmış altın rezervleri bakımından dünyada 12'nci sıradayız. Toprağın altında yatan altın rezervlerimiz var. Şu anda hem yerin altından altını çıkartıyoruz hem de yerin üstünde altını işliyoruz. Yaptığımız sanayi sitesinde 360 dükkanda 6 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Önümüzde dönemde bin yeni istihdamı bu sanayi sitemize kazandıracağız. Ekonomi demek istihdam demek, sanayi demek istihdam demek. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehri katma değerli sanayi ile buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Resmi açılışı yapılan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi, toplamda 350 milyon liralık yatırımla hayata geçti. İçerisinde Ar-Ge yapılan ve modern tesisleri barındıran site, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin desteğiyle inşa edildi. Bu yatırımla yetersiz koşullarda üretim yapmaya çalışan altın imalatçısı firmalar, daha modern ve planlı bir ortama taşındı. 38 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu sanayi sitesi, 360 adet işyerine sahip. Halihazırda 300 iş yeri hizmete açılmış durumda. Şu anda 6 bin kişiye istihdam sağlayan sanayi sitesi, tam kapasiteyle çalıştığında 7 bin kişiye ekmek kapısı olacak. Site bünyesinde bir de gemoloji laboratuvarı ve darphane onaylı ayar evi kuruldu.

Açılışı yapılan bir diğer yatırım ise Altın ve Mücevher Merkezi oldu. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen 40 milyon lira bütçeli merkez ile KOBİ'lere akredite ve yüksek teknolojili laboratuvar koşullarında altın ve mücevherat değerleme hizmetleri sunulacak. Bu sayede altın imalatındaki katma değerinin daha da artacağı ve KOBİ'lerin rekabetçiliği uluslararası bir seviyeye ulaşacağı vurgulandı. Törende, Tasarım ve 3 Boyutlu Modelleme Merkezi'nin de açılışı yapıldı. Kuyumculuk sektöründe imalat yapan KOBİ'lere hizmet verecek merkez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek. Merkez, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında birlikte finanse edildi. Üniversite sanayi iş birliğinin örneği olan proje ile firmaların girdi maliyetleri azalacak. Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük altın mücevherat pazarlarından biri olan Türkiye, altın üretiminde Hindistan ve İtalya ile birlikte ilk üç sırada yer alıyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 250-300 ton altın ve mücevherat üretiliyor. Sektör yaklaşık 250 bin kişiyi istihdam ediyor. Kahramanmaraş, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin altın ve mücevher sektöründe en yüksek iş gücü ve üretim kapasitesine sahip şehri durumunda. Şehirde, yaklaşık 700 altın ve mücevher atölyesi bulunuyor.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Türkiye'de bir ilk olan AVM türü çok katlı bir sanayi sitesi yaptıklarını belirterek "Firmalarımız buraya gelirken teknolojilerini yeniliyorlar. Artık dünya ile entegre makine ve ekipmanlar kullanmaya başladık. İhracat ağımızı geliştirmek istiyoruz. Asıl hedefimiz yurt dışına özel tasarım üreten markalar oluşturmak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'Altın' yatırım
Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'Altın' yatırım
Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'Altın' yatırım
Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'Altın' yatırım
Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'Altın' yatırım
Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'Altın' yatırım
Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'Altın' yatırım

Kahramanmaraş, Türk Lirası, Yatırım, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'Altın' yatırım - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'Altın' yatırım - Son Dakika
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