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Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'altın' yatırım - Son Dakika

Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'altın' yatırım

11.09.2021 14:39
Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'altın' yatırım, System.String[]

Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'altın' yatırımKAHRAMANMARAŞ'ta 350 milyon TL yatırım ile hayata geçirilen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Altın ve Mücevher Merkezi ile Tasarım ve Modelleme Merkezi, 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak.

Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'altın' yatırım

KAHRAMANMARAŞ'ta 350 milyon TL yatırım ile hayata geçirilen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Altın ve Mücevher Merkezi ile Tasarım ve Modelleme Merkezi, 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kanıtlanmış altın rezervleri bakımından dünyada 12'nci sıradayız. Toprağın altında yatan altın rezervlerimiz var. Şu anda hem yerin altından altını çıkartıyoruz hem de yerin üstünde altını işliyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kuyumculuğun önemli merkezlerinden olan Kahramanmaraş'ta yaklaşık 350 milyon TL'lik yatırım ile altın çağını başlatacak bir hamle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Altın ve Mücevher Merkezi ile Tasarım ve Modelleme Merkezi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Altınşehir Sanayi Sitesi'nin muhteşem bir eser olduğunu belirterek, "Altın, finansal sistemimizde, bizim kültürümüzde çok önemli bir konuma sahip. Kanıtlanmış altın rezervleri bakımından dünyada 12'nci sıradayız. Toprağın altında yatan altın rezervlerimiz var" dedi. 2000 yılına kadar altının toprağın altından çıkarılmadığını kaydeden Bakan Varank, "Şu anda hem yerin altından altını çıkartıyoruz hem de yerin üstünde altını işliyoruz. Yaptığımız sanayi sitesinde 360 dükkanda 6 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Önümüzde dönemde 1000 yeni istihdamı bu sanayi sitemize kazandıracağız" diye konuştu. Bakan Varank, Kahramanmaraş'ın 2020'de 800 milyon doların üzerindeki ihracatını 1 milyar dolara ulaştıracaklarını ifade ederek, "Ekonomi demek istihdam demek, sanayi demek istihdam demek. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehri katma değerli sanayi ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. 350 MİLYON LİRALIK YATIRIMResmi açılışı yapılan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi, toplamda 350 milyon liralık yatırımla hayata geçti. İçinde Ar-Ge yapılan ve modern tesisleri barındıran site, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin desteğiyle inşa edildi. Bu yatırımla yetersiz koşullarda üretim yapmaya çalışan altın imalatçısı firmalar, daha modern ve planlı bir ortama taşındı.7 BİN KİŞİYE EKMEK KAPISI38 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu sanayi sitesi, 360 iş yerine sahip. Halihazırda 300 iş yeri hizmete açılmış durumda. Şu anda 6 bin kişiye istihdam sağlayan sanayi sitesi, tam kapasiteyle çalıştığında 7 bin kişiye iş kapısı olacak. Site bünyesinde bir de gemoloji laboratuvarı ve darphane onaylı ayar evi kuruldu. Açılışı yapılan bir diğer yatırım ise Altın ve Mücevher Merkezi oldu. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen 40 milyon lira bütçeli merkez ile KOBİ'lere akredite ve yüksek teknolojili laboratuvar koşullarında altın ve mücevherat değerleme hizmetleri sunulacak. Bu sayede altın imalatındaki katma değer daha da artacak ve KOBİ'lerin rekabetçiliği uluslararası bir seviyeye ulaşacak.TASARIM VE MODELLEME MERKEZİ

Törende, Tasarım ve 3 Boyutlu Modelleme Merkezi'nin de açılışı yapıldı. Kuyumculuk sektöründe imalat yapan KOBİ'lere hizmet verecek merkez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek. Merkez, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında birlikte finanse edildi. Üniversite sanayi iş birliğinin örneği olan proje ile firmaların girdi maliyetleri azalacak. Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük altın mücevherat pazarlarından biri olan Türkiye, altın üretiminde Hindistan ve İtalya ile birlikte ilk üç sırada yer alıyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 250-300 ton altın ve mücevherat üretiliyor. Sektör yaklaşık 250 bin kişiyi istihdam ediyor. Kahramanmaraş, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin altın ve mücevher sektöründe en yüksek iş gücü ve üretim kapasitesine sahip şehri durumunda. Şehirde, yaklaşık 700 altın ve mücevher atölyesi bulunuyor.

Kahramanmaraş, Türk Lirası, Yatırım, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'altın' yatırım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'a 350 milyon TL'lik 'altın' yatırım - Son Dakika
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