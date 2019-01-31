Kahramanmaraş'a 56 Ülke Misafir Gelecek"

İzmir Kahramanmaraş
Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği (MARAŞDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özbilir, EXPO 2023'te 56 ülkenin kente misafir olacağını belirtti.
İzmir MARAŞDER'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Ege
Koordinatörü Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir
derneği ziyaret etti.
Özdemir, hemşehrileriyle yaptığı samimi sohbetten duyduğu mutluluğu dile getirerek, her zaman bedenen bir arada olamasa da kalbinin onlarla olduğunu ifade etti.
Özbilir de Özdemir'in ziyaretinden mutluluk duyduklarını kaydederek, dernek olarak güzel çalışmalara imza attıklarını belirtti.
Kahramanmaraş'ın 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihlerinde EXPO 2023'e ev sahipliği yapacağını, etkinliğin ana temasının doğa dostu şehir ve duyarlılık olacağını hatırlatan Özbilir, şöyle devam etti:
"56 ülke misafirimiz olacak. Bir de katılımcı ülkeler olacak derken belki daha fazla ülke Kahramanmaraş'a girecek. Dedik ki EXPO yine var olsun yine yaşasın tabii ki, faydalıdır. Biz bunun yerlisini yapalım. Birçok faydası olacağını düşündüğümüz bu köprüyü başlattık. Sizlerden de iş adamı, sanayici olarak destek bekliyoruz. Yerli ve milli EXPO o kenti uçurur diyorum. Bu arada Ege bölge federasyonunu da kuruyoruz. Merkezi İzmir olacak. Balıkesir
, Kuşadası
derneğimiz zaten burada. Kuşadası'nda iki derneğimiz var. Yaklaşık 7-8 dernekle Ege federasyonunu kurup buradaki gücümüzü birleştireceğiz".