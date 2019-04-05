Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası Verilişinin 94. Yıl Dönümü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Kahramanmaraş'a Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Kahramanmaraş'a Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı.



Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Erkoç'un Türk bayrağına, Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nı takmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Fatih Mehmet Erkoç, burada yaptığı konuşmada, şehrin tarihteki kahramanlıklarının bir belgesi olan İstiklal Madalyası'nı şanlı Türk bayrağının üzerine takma onurunu yaşamaktan büyük sevinç duyduğunu belirtti.



Bu madalyanın, yokluklar içerisinde, aziz canlarını ortaya koyarak bağımsızlık ateşini yakan şehitlerin ve gazilerin hatıralarına TBMM'nin bir armağanı olduğunu vurgulayan Erkoç, "Tam manasıyla bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı esnasında, düşmana yürek ve ruh birliği ile karşı koyan Kahramanmaraşlılar, vatanın her karış toprağının şehit kanıyla sulanmadıkça işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmışlardır. Bu uğurda çoluk çocuk, genç yaşlı demeden varlarını yoklarını ortaya koyan Maraşlılar, elde ettikleri zaferle tüm Anadolu'da büyük bir heyecan dalgası oluşturmuşlardır." diye konuştu.



Maraş Mücadelesi'nin komutanı Arslan Bey'in oğlu Mahmut Toğuzata da Kahramanmaraş'ın destansı mücadelesinin dünyada tek olduğunu belirtti.



Mücadeleye katılıp kanlarını ve canlarını feda edenleri, minnet ve şükranla, her daim anmak zorunda olduklarını dile getiren Toğuzata, "Maraşlı, kahramanlık unvanını fazlasıyla hak eden bir şehir. Biz de bunun kıymetini bileceğiz ve yaşayacağız." ifadesini kullandı.

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