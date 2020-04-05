Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 95'inci yıl dönümü kutlamalarına koronavirüs engeli - Son Dakika
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Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 95'inci yıl dönümü kutlamalarına koronavirüs engeli

6 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi tarafından Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası'nın verilişinin 95'inci yıl dönümü kutlamaları koronavirüs nedeniyle yapılamadı.

Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 95'inci yıl dönümü kutlamalarına koronavirüs engeli, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi tarafından Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası'nın verilişinin 95'inci yıl dönümü kutlamaları koronavirüs nedeniyle yapılamadı. Özel kasasından her yıl 12 Şubat ve 5 Nisan'da çıkarılan İstiklal Madalyası en son şehrin düşman işgalinden kurutuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk bayrağına takılmıştı.

Gösterdiği kahramanlıkla topraklarını işgal eden Fransızları 22 gün 22 gece süren savaş sonunda kovan Kahramanmaraş'a Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Nisan 1925'te Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verildi. ve 5 Nisan, şehrin gurur günlerinden biri oldu. 94 yıl boyunca her 5 Nisan'da şehrin belediye başkanı düzenlenen bir törenle İstiklal Madalyası'nı Türk bayrağına takarken, okunan istiklal Marşı ile bayrak göndere çekilirdi.

KASASINDAN ÇIKARILMADI

94 yıldır yapılan bu tören, koronavirüs nedeniyle bu yıl yapılamadı. İçişleri Bakanlığı ve Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararlar çerçevesinde şehirde madalya günü töreni iptal edilirken, madalya da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün makamında bulunan, cam ve Maraş işi oyma ile kaplı özel kasasından çıkarılmadı. Madalya kasadan en sonra 12 Şubat'ta şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle çıkarılmış, Türk Bayrağına törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmıştı.

'ECDADIN BU BAŞARISI GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMALI'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında törenler iptal edilirken, Kahramanmaraş Valisi Vahdetin Özkan ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör birer mesaj yayımladı. Vali Özkan mesajında Maraş'ın düşman işgaline son verip tüm dünyaya örnek olacak eşsiz bir kahramanlık örneği gösterdiğini belirterek, "Kahraman şehrimizin bu anlamlı mücadelesi, TBMM tarafından üstün başarı olarak görülmüş, 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası verilerek bu büyük zaferimiz taçlandırılmıştır. Ecdadın bu amansız mücadelesi, başarısı, azmi, kararlılığı, birlik ve beraberlik ruhu, bizlere de örnek olmalı, bu ruhu gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmalıyız. Bu vesileyle şehrimize Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 95'inci yıl dönümünü kutluyor, bizlere bu gururu yaşatan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

'TÜM ŞÜHEDAMIZI RAHMETLE ANIYORUM'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise makamında İstiklal Madalyası'nın önünde çektiği videoyla verdiği mesajında şunları söyledi:

"Kurtuluş Savaşı sonrasında Ankara'dan milli mücadeleye katılanların listesi istenildiğinde şehrin ileri gelenleri toplanarak, 'Maraş'ta milli mücadeleye katılmayan tek bir fert yoktur' cevabı verilir. Bunun üzerine 5 Nisan 1925 tarihinde toplanan TBMM, İstiklal Madalyası'nın Maraş'ta fertlere değil, şehir halkına verilmesi kararı alınır ve Maraş, Birinci Meclis tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilerek İstiklal Madalyası'nı gururla taşıyan tek şehir olur. Bu gururu bizlere yaşatan ve canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızı ve tüm şühedamızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."


Kahramanmaraş, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:27 Kaynak: DHA

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