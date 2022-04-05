Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 97. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Kahramanmaraş'a "İstiklal Madalyası" verilişinin 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türk bayrağına, İstiklal Madalyası'nı toka eden Belediye Başkanı Güngör, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın istiklalin ve istikbalin öncü şehri olduğunu söyledi.

1919'un Ekim ayında, Sütçü İmam'ın ilk kurşunuyla başlayan İstiklal Harbi'nin, topyekun mücadeleyle 11 Şubat 1920'de zaferle sonuçlandığını vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"İstiklal ve istikbal mücadelemiz 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası ve 7 Şubat 1973'te 'Kahramanlık' unvanı verilmesiyle taçlanmıştır. Madalyamız, 97 yıl önce yine böyle bir ramazan ayı içinde şehrimize verilmişti. Bu tarihten beri madalyamızı, şanlı bayrağımıza iftiharla takarak bu haklı gururu yaşamaya devam ediyoruz. Madalyamız, birliğimizin, dirliğimizin, inancımızın, kardeşliğimizin ve topyekun bir mücadelemizin sembolüdür. Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verdiren mücadele bölgemize, ülkemize ve coğrafyamıza istiklal ilhamı veren bir mücadelenin adıdır. Onun için geçen yılki kurtuluş haftamızın temasına istiklal ilham verir dedik. Bu nedenle Maraş'ın mücadelesinin ilham kaynağını, Çanakkale'nin savunmasından, Antep'in kalkışmasından, Urfa'nın direnişinden, Kurtuluş Savaşı'ndan, Medine Müdafaası'ndan, Libya'da Ömer Muhtar'ın, Bosna'da Aliya'nın, Karabağ'da Azeri kardeşlerimizin mücadelesinden ayrı tutamayız. Bunların hepsi de aynı ruh ve aynı inancın eseridir."

Kurtuluş mücadelesinin köklerinin çok derinlerde olduğunu anlatan Güngör, "Yükümüz çok ağır. İmtihanımız çok çetin. Emanetimiz ve sorumluluğumuz çok ağır. İnsan, hafızasıyla insandır. Tarih, bir milleti dirilten en önemli ilham kaynağıdır. 5 Nisan Madalya Günü, tarihi hafızamızı yenilememizi, tarihin aynasından bugüne bakmamızı sağlayan müstesna zaman dilimlerinden biridir." diye konuştu.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, günün anlam ve önemine binaen çıkartılan "Madalya" gazetesinin katılımcılara dağıtılmasının ardından sona erdi.